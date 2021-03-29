На Луганщині СБУ викрила схему розкрадання майже 5 млн бюджетних коштів

Гроші передбачались на будівництво дитячого будинку і реконструкцію парку відпочинку

Гроші передбачались на будівництво дитячого будинку і реконструкцію парку відпочинку

Фото: СБУ

У Луганській області співробітники Служби безпеки України викрили менеджмент комерційної структури на привласненні 5 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

З обласного бюджету було виділено кошти на зведення у Білолуцьку дитячого будинку сімейного типу і реконструкцію у Рубіжному парку відпочинку. Тендер на проведення робіт виграла будівельна компанія, зареєстрована у Києві", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що менеджмент підприємства систематично завищував вартість будівельних матеріалів у 1,5-2 рази. Організатори виводили гроші у "тінь" через низку фіктивних комерційних структур.

Ініційована СБУ перевірка показала, що під час виконання лише частини запланованих робіт комерсанти привласнили майже 5 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків у помешканнях та в офісних приміщеннях фігурантів у Києві, Сєвєродонецьку і Рубіжному.

Наразі чотирьом керівникам і посадовцям будівельного підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 та 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Рівненщині СБУ заблокувала нову контрабандну схему на 11 млн.