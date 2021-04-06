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06 апреля 2021, 15:10 98

Фирму-участника "Большого строительства" уличили в уклонении от уплаты 19 млн налогов

06 апреля 2021, 15:10 98
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Во время обысков налоговики нашли доказательства хищения бюджетных средств
Во время обысков налоговики нашли доказательства хищения бюджетных средств
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Работники Государственной Фискальной службы разоблачили должностных лиц частной фирмы, которая неоднократно побеждала в публичных торгах программы "Большая стройка", в уклонении от уплаты налогов в размере 18,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает RegioNews.

По данным следствия, предприятие проводило бестоварные операции с целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств. Злоумышленники только на документах отражали приобретение материальных ценностей и выполнение работ.

Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что предприятие неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка", однако название компании не разглашается.

Сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещениях, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен.

Обнаруженные вещественные доказательства добавлены к материалам уголовного дела, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств.

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