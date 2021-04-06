Фирму-участника "Большого строительства" уличили в уклонении от уплаты 19 млн налогов

Во время обысков налоговики нашли доказательства хищения бюджетных средств

Во время обысков налоговики нашли доказательства хищения бюджетных средств

Работники Государственной Фискальной службы разоблачили должностных лиц частной фирмы, которая неоднократно побеждала в публичных торгах программы "Большая стройка", в уклонении от уплаты налогов в размере 18,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает RegioNews.

По данным следствия, предприятие проводило бестоварные операции с целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств. Злоумышленники только на документах отражали приобретение материальных ценностей и выполнение работ.

Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что предприятие неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка", однако название компании не разглашается.

Сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещениях, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен.

Обнаруженные вещественные доказательства добавлены к материалам уголовного дела, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств.

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