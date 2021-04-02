Нардепы в марте получили около 3 млн грн компенсации за жилье

Компенсацию получил 151 нардеп

Компенсацию получил 151 нардеп

Фото из открытых источников

В марте этого года 151 нардепу в общем выплатили около 3 млн гривен компенсации за жилье.

Об свидетельствуют данные аппарата Верховной Рады Украины, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

В марте 2021 года 151 нардепу девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера объемом в 2 928 000 грн.

Наибольшую сумму компенсации за жилье в марте по 38 350 грн получили члены фракции "Слуга Народа" Дмитрий Соломчук, Федор Вениславский, Максим Ткаченко, Сергей Колебошин, Владимир Гевко, член фракции "Голос" Наталья Пипа и член депутатской группы "Довира" Роберт Горват.

Как сообщалось, в КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте. Большинство из них являются представителями ОПЗЖ.