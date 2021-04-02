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У КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні
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02 квітня 2021, 11:26 66

У КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні

02 квітня 2021, 11:26 66
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Більшість з них є представниками ОПЗЖ
Більшість з них є представниками ОПЗЖ
Фото: з відкритих джерел
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Комітет виборців України проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради за березень цього року. Всього за місяць відбулося 13 пленарних засідань ВР, на яких було проведено 592 голосування.

Про це повідомляє пресслужба КВУ, передає RegioNews.

7 народних депутатів не проголосували жодного разу за місяць (не натискали за, проти, утримався). Серед них Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Степан Івахів, Юрій Солод, Олесь Довгий. Також майже не голосували Антон Яценко і Вадим Столар, які натиснули кнопку для голосування лише 1 раз за місяць", - йдеться у повідомленні.

Лише один народний депутат України взяв участь в усіх голосуваннях Ради в березні - "слуга" Максим Павлюк.

Впродовж місяця найактивніше голосували депутати "Слуги народу" та "Європейської солідарності"

В середньому один депутат СН взяв участь у 81% голосувань Ради, ЄС – у 80% голосувань. Нижчий результат в депутатів "Голосу" - 76% та ВО "Батьківщина" - 74%. Натомість, майже не голосували в Раді депутати "Опозиційної платформи За життя", які натискали кнопку лише в 34% голосувань", - розповіли у КВУ.

Нагадаємо, раніше у КВУ повідомили, що Офіс президента застосовує адмінресурс на виборчому окрузі №87.

ВР партія голосування фракція КВУ депутати

 
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