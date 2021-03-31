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31 березня 2021, 14:57 27

В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: кому і на скільки

31 березня 2021, 14:57 27
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На сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів
На сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів
Фото з відкритих джерел
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Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.

Це передбачено ст. 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише RegioNews.

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, при 6000 гривнях, це 120 грн. Якщо зарплата працюючих на пенсії стала менше, він має право враховувати середній заробіток за попередній період;

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести новий вид пенсій.

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