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31 березня 2021, 16:59 6

У Кабміні розповіли, коли почнуться виплати по 8 тисяч гривень ФОПам

31 березня 2021, 16:59 6
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У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що треба допрацювати декілька моментів
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Виплати ФОПам (фізичним особам-підприємцям) по 8 000 гривень почнуться через кілька тижнів. У додатку "Дія" треба трохи допрацювати технологічний процес.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише RegioNews.

"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив Федоров.

За його словами, команда "Дія" готова і чекає тільки рішення уряду.

Нагадаємо, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам.

Україна финансирование допомога гроші ФОП

 
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