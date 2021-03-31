У Кабміні розповіли, коли почнуться виплати по 8 тисяч гривень ФОПам
У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що треба допрацювати декілька моментів
У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що треба допрацювати декілька моментів
Виплати ФОПам (фізичним особам-підприємцям) по 8 000 гривень почнуться через кілька тижнів. У додатку "Дія" треба трохи допрацювати технологічний процес.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише RegioNews.
"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив Федоров.
За його словами, команда "Дія" готова і чекає тільки рішення уряду.
Нагадаємо, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова