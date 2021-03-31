У Кабміні розповіли, коли почнуться виплати по 8 тисяч гривень ФОПам

Про це в ефірі "Україна 24" заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише RegioNews.

"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив Федоров.