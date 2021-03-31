Тупицький задекларував понад 3,7 мільйона зарплати і нерухомість у Криму

З доходів - 10 тис. грн допомоги при народженні дитини

З доходів - 10 тис. грн допомоги при народженні дитини

Фото з відкритих джерел

Олександр Тупицький задекларував за минулий рік понад 3,7 млн грн зарплати на посаді голови Конституційного Суду, а також вказав будинок і дві земельних ділянки у Криму.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані декларації Тупицького, оприлюдненої 31 березня.

Зокрема, за основним місцем роботи Тупицький заробив 3 млн 715 тис. грн, також він отримав 10 тис. грн допомоги при народженні дитини.

На банківських рахунках у Тупицького є 161 тис. грн; готівкою він має 45 тис. дол. та 130 тис. грн. У його дружини Ольги Тупицької є готівкою 11 тис. 500 дол., 100 тис. грн, а на банківському рахунку - 242 дол.

Тупицький вказав у декларації будинок площею 221,50 кв. м у Кореїзі (Ялта), який він купив 9 грудня 2012 року. Також він задекларував дві земельних ділянки у Кореїзі - одну площею 690 кв. м, придбану у 2005 році, іншу - площею 126 кв. м, куплену 10 липня 2018 року.

Крім того, Тупицький вказав, що з 1 січня 2020 року має право на користування будинком відпочинку площею 60 кв. м у "Конча-Заспі”, яке належить Державному управлінню справами.

Також він має право на користування будинком у Києві площею 493 кв. м, який належить Левченку Сергію Олександровичу, і на квартиру 216,5 кв м. у Києві, яка перебуває у власності Тупицької Галини Василівни.

У декларації вказаний і будинок у місті Васильків Київської області, який перебуває у власності Олександра Тупицького.

Крім того, йому належить гараж площею 23,6 кв. м у Донецьку.

У спільній власності його дружини Ольги Тупицької перебуває квартира площею 63,7 кв. м у Донецьку. Також їй належить земельна ділянка у Донецьку площею 1000 кв. м.

Тупицький має автомобіль BMWx6 2012 року випуску, який купив у 2013 році за 706 тис. грн.

Дружина Тупицького володіє 67% корпоративних прав Vega Financial, яке зареєстроване у США.

Як повідомлялося, НАЗК склало 2 протоколи на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму. Під час голосування за скасування електронного декларування суддя мав конфлікт інтересів.

10 лютого ЗМІ повідомляли, що голова КСУ Тупицький півроку не платив за комунальні послуги. З ним розірвали договір оренди будинку.

Раніше, 10 січня в інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ. Добова оренда вілли в готелі, де ймовірно відпочиває голова суду, коштує понад 300 тисяч гривень.