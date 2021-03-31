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31 березня 2021, 16:16 65

Заступник Тупицького Головатий задекларував храм і 3 мільйони зарплати

31 березня 2021, 16:16 65
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Фото: із відкритих джерел
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Суддя Конституційного суду України Сергій Головатий у своїй декларації про доходи за минулий рік вказав храм у Черкаській області.

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Храм Української Православної Церкви Київського патріархату розташований у селищі Вільшана Черкаської області, його площа складає 201 кв. м.

Також у власності Головатого в цьому населеному пункті є земельна ділянка площею 1500 кв. м.

Крім того, суддя Конституційного суду має у власності житловий будинок площею 464 кв м і чотири земельні ділянки в селі Оленівка Фастівського району Київської області.

У декларації він вказав дві квартири у Києві площею 142 і 96 кв м і 50% власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області.

За минулий рік Сергій Головатий отримав 3 млн 74 тис. зарплати. Готівкою він зберігає 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів. На банківських рахунках у нього є 700 тисяч гривень, 9 тисяч євро і 735 тисяч доларів.

Крім того, Головатий володіє корпоративними правами на Бібліотеку правової літератури.

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