Чотири машини та понад 28 мільйонів готівкою: Разумков показав свою декларацію
Стали відомі деталі декларації голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова за 2020 рік. Так, минулого року спікер парламенту офіційно заробив 547 563 гривні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію політика.
Крім заробітної плати, Разумков за рік отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна, а ще 12 тисяч гривень, які він отримав від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом.
Водночас дружина політика Юлія Чайка за рік заробила 6,7 млн гривень - це дохід від підприємницької діяльності.
Також Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2 і вартістю 2,9 млн гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одну ділянку площею 1333 м2 - в оренді Юлії Чайки. Крім того, вона володіє житловим будинком на 489,6 м2 в Миколаєві.
У декларації Разумкова вказані авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S і BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці.
У Разумкова є 28,5 млн гривень і 75 тисяч доларів готівкою. У Юлії Чайки - 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро і 970 тисяч гривень.
Як повідомлялося раніше, мер Дніпра подав декларацію: мільйон доларів, автопарк і вертоліт. За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати.