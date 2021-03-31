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31 березня 2021, 10:34 463

Чотири машини та понад 28 мільйонів готівкою: Разумков показав свою декларацію

31 березня 2021, 10:34 463
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Більше голови Ради заробляє його дружина - за рік майже 7 мільйонів гривень
Більше голови Ради заробляє його дружина - за рік майже 7 мільйонів гривень
Фото: з відкритих джерел
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Стали відомі деталі декларації голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова за 2020 рік. Так, минулого року спікер парламенту офіційно заробив 547 563 гривні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію політика.

Крім заробітної плати, Разумков за рік отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна, а ще 12 тисяч гривень, які він отримав від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом.

Водночас дружина політика Юлія Чайка за рік заробила 6,7 млн гривень - це дохід від підприємницької діяльності.

Також Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2 і вартістю 2,9 млн гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одну ділянку площею 1333 м2 - в оренді Юлії Чайки. Крім того, вона володіє житловим будинком на 489,6 м2 в Миколаєві.

У декларації Разумкова вказані авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S і BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці.

У Разумкова є 28,5 млн гривень і 75 тисяч доларів готівкою. У Юлії Чайки - 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро і 970 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, мер Дніпра подав декларацію: мільйон доларів, автопарк і вертоліт. За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати.

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