Чотири машини та понад 28 мільйонів готівкою: Разумков показав свою декларацію

Більше голови Ради заробляє його дружина - за рік майже 7 мільйонів гривень

Більше голови Ради заробляє його дружина - за рік майже 7 мільйонів гривень

Фото: з відкритих джерел

Стали відомі деталі декларації голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова за 2020 рік. Так, минулого року спікер парламенту офіційно заробив 547 563 гривні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію політика. Крім заробітної плати, Разумков за рік отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна, а ще 12 тисяч гривень, які він отримав від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом. Водночас дружина політика Юлія Чайка за рік заробила 6,7 млн гривень - це дохід від підприємницької діяльності. Також Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2 і вартістю 2,9 млн гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одну ділянку площею 1333 м2 - в оренді Юлії Чайки. Крім того, вона володіє житловим будинком на 489,6 м2 в Миколаєві. У декларації Разумкова вказані авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S і BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці. У Разумкова є 28,5 млн гривень і 75 тисяч доларів готівкою. У Юлії Чайки - 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро і 970 тисяч гривень. Як повідомлялося раніше, мер Дніпра подав декларацію: мільйон доларів, автопарк і вертоліт. За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати.

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