Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, 4,6 миллиона роялти и взнос на памятник Каденюку

В прошлом году он продал дом и земельный участок

В прошлом году он продал дом и земельный участок

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Президент Владимир Зеленский за 2020 год получил 336 тыс. грн заработной платы, 4,6 млн грн роялти и 13,4 млн грн от продажи дома и земельного участка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные декларации Владимира Зеленского в реестре НАЗК.

Так, заработная плата Президента в прошлом году составила 336 тыс. грн.

Кроме того, глава государства получил роялти от ООО "Квартал 95" на сумму 4 млн 382 тыс. 832 грн, ООО "Квартал ТВ" - 4 тыс. грн, ООО "Драйв Продакшн" - 8 тыс. грн, ООО "Киностолица" - 239 тыс. грн.

Также Президент получил 230 тыс. 703 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 203 тыс. 639 грн - инвестиционного дохода от ценных бумаг, 238 тыс. 505 грн - процентов в банках.

В прошлом году Зеленский продал дом за 12 млн 114 тыс. грн и земельный участок за 1 млн 356 тыс. 600 грн.

В то же время заработная плата жены Президента Елены Зеленской в "Квартал 95" составила 952 тыс. 900 грн. К тому же она получила дохода от предоставления имущества в аренду - 2 млн 443 тыс. 27 грн, инвестиционного дохода от ценных бумаг 203 тыс. 639 грн, страховых выплат - 33 тыс. 922 грн, роялти - 1 тыс. грн.

Среди расходов Президент задекларировал добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку в размере 250 тыс. грн.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства. Юлия Мендель задекларировала за прошлый год 684 тыс. зарплаты и новое авто Suzuki.

Также Разумков показал свою декларацию: четыре машины и свыше 28 миллионов наличными. Больше главы Рады зарабатывает его жена - за год почти 7 миллионов гривен.