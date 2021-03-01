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01 березня 2021, 21:35 8

Очікуємо на транш МВФ у цьому році, - радник Президента з економічних питань

01 березня 2021, 21:35 8
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Співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу.

Про це заявив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів – 2,1 мільярда ми вже отримали, – зазначив Устенко.

Олег Устенко наголосив, що вимоги програми співпраці з МВФ збігаються з програмою Президента Володимира Зеленського, на чому Глава держави неодноразово наголошував. Йдеться, зокрема, про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Так, для внесення змін в українське законодавство в частині судової системи Президент проводив багато зустрічей, спілкувався з українськими та іноземними експертами й переконував депутатів Верховної Ради.

Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи Президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ – ми не робимо це для когось, ми робимо це для українського народу, – сказав радник Глави держави.

Олег Устенко наголосив, що успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів. Також він додав, що 2020-й був складним у питанні залучення інвестицій, але українська економіка може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій у поточному роцi.

Як повідомлялося, Устенко і раніше заявляв, що Україна не має наміру припиняти співпрацю з МВФ. У Зеленського виключили розрив з Фондом.

Також Зеленський пояснив, чому Україна не отримала від МВФ транш на 700 млн доларів. Він запевняє, що наша держава отримає транш від МВФ до кінця 2021 року.

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