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29 березня 2021, 15:59 7

Держгеонадра України анулювала 19 спецдозволів відповідно до санкцій РНБО

29 березня 2021, 15:59 7
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Служба оприлюднила перелік компаній, яким скасовані дозволи
Служба оприлюднила перелік компаній, яким скасовані дозволи
Фото з відкритих джерел
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Державна служба геології та надр України відповідно до введеного президентом у дію рішення Ради національної безпеки і оборони анулювала спеціальні дозволи на надрокористування (усі - нафтогазові площі) 19 компаніям.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт служби.

Державна служба геології та надр України відповідно до введеного президентом країни Володимиром Зеленським у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) анулювала спеціальні дозволи на надрокористування (усі - нафтогазові площі) 19 компаніям.

Згідно з даними служби, її наказ №228 від 26 березня поширюється на Ново-Диканьську площу (ТОВ "Гео Коннект"), Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро"), Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест"), Вільшанську (ТОВ "Транс Сет Гео"), Південно-Свистунківську (ТОВ "Еко Газ Альянс"), Південно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджи"), Бірківсько-Юхнівську (ТОВ "Гео Пост"), Фльорівсько-Ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл"), Руновщинську (ТОВ "Профі Нафт"), Боярсько-Чапаївську (ТОВ "Гео Таргент"), Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд"), Гулаківську (ТОВ "Бест Гео Тех"), Зуївську (ТОВ "Гео Стенс"), Бутівсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп"), Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл"), Північно-Федорівську (ТОВ "Бест Оіл Компані"), Майорівську (ТОВ "Надрапростір"), Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль") і Клюшниківську (ТОВ "Інфо Гео Тренд").

Як повідомлялося, 19 березня Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо 19 компаній з надрокористування. Також РНБО ініціювала аудит усіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року.

РНБО санкції Дозвіл Держгеонадра анулювання

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