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19 березня 2021, 21:29 7

Введені санкції РНБО проти двох компаній-власників "Донецькоблгазу"

19 березня 2021, 21:29 7
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На 49,99% акцій "Донецькоблгазу" суд наклав арешт
На 49,99% акцій "Донецькоблгазу" суд наклав арешт
Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції щодо двох компаній з Гонконгу (Китай), які є власниками 49,9% "Донецькоблгазу".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО, передає RegioNews.

Крім того, дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9%" Донецькоблгазу", які на минулому засіданні РНБО розглядалися, також потрапили під повний комплект санкцій. Ми не можемо допустити, щоб подавали тепло, тим більше на частину, де дуже складна ситуація, і маніпулювали у такий спосіб, щоб припинили, як ви знаєте, 13 березня, якщо я не помиляюся, газопостачання на частину Донецької області, - сказав Данілов.

У свою чергу прес-центр Служби безпеки України повідомив, що СБУ розслідує незаконні дії посадових осіб "Донецькоблгазу".

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб "Донецькоблгазу", спрямованих на пошкодження об'єктів, що мають важливе господарське і оборонне значення, - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфікуються за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України

Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на 49,99% акцій "Донецькоблгазу".

Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка в 2014 році залишила державу і переховується в РФ. Рішенням суду права передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), - додали у відомстві.

Також судом прийнято рішення про передачу заарештованих акцій "Донецькоблгазу" до НАК "Нафтогаз України".

Компанія повинна організувати недопущення втрати або розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА, - підсумували в СБУ.

Як повідомлялося, Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо 19 компаній з надрокористування. Також РНБО ініціювала аудит усіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року.

Окрім цього, РНБО ввела жорсткі санкції проти 27 експосадовців. Подання були здійснені від Кабміну і СБУ.

Також РНБО доручила проаналізувати всі укази Януковича. Про це прийнято протокольне рішення.

РНБО Олексій Данилов Донецька область облгази санкції СБУ

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