Госгеонедра Украины аннулировала 19 спецразрешений согласно санкций СНБО

Служба обнародовала перечень компаний, которым отменены разрешения

Служба обнародовала перечень компаний, которым отменены разрешения

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Государственная служба геологии и недр Украины согласно введенного президентом в действие решения Совета национальной безопасности и обороны аннулировала специальные разрешения на недропользование (все - нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт службы.

Государственная служба геологии и недр Украины согласно введенного президентом страны Владимиром Зеленским в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) аннулировала специальные разрешения на недропользование (все - нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Согласно данным службы, приказ №228 от 26 марта распространяется на Ново-Диканьскую площадь (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарскую (ООО "Еджейн Макро"), Северо-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест"), Вильшанскую (ООО "Транс Сет Гео"), Юго-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс"), Юго-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи"), Биркивско-Юхнивскую (ООО "Гео-Пост"), Фльоривско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинскую (ООО "Профи Нефтей"), Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент"), Дружининскую (ООО "Недра Прайд"), Гулакивскую (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевскую (ООО "Гео Стенс"), Бутивско-Миргородскую (ООО "Недра Вест Групп"), Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл"), Северо-Федоривскую (ООО "Бест Оил Компани"), Майоривскую (ООО "Надрапростир"), Давидивско-Лелюхивскую (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшникивскую (ООО "Инфо Гео Тренд").

Как сообщалось, 19 марта Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по недропользованию. Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.