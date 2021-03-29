10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  29 марта
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 15:59 6

Госгеонедра Украины аннулировала 19 спецразрешений согласно санкций СНБО

29 марта 2021, 15:59 6
Читайте також українською мовою
Служба обнародовала перечень компаний, которым отменены разрешения
Служба обнародовала перечень компаний, которым отменены разрешения
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственная служба геологии и недр Украины согласно введенного президентом в действие решения Совета национальной безопасности и обороны аннулировала специальные разрешения на недропользование (все - нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт службы.

Государственная служба геологии и недр Украины согласно введенного президентом страны Владимиром Зеленским в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) аннулировала специальные разрешения на недропользование (все - нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Согласно данным службы, приказ №228 от 26 марта распространяется на Ново-Диканьскую площадь (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарскую (ООО "Еджейн Макро"), Северо-Перещепинскую (ООО "Глобал Гео Инвест"), Вильшанскую (ООО "Транс Сет Гео"), Юго-Свистунковскую (ООО "Эко Газ Альянс"), Юго-Зиньковскую (ООО "Эпивал Энерджи"), Биркивско-Юхнивскую (ООО "Гео-Пост"), Фльоривско-Юбилейную (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинскую (ООО "Профи Нефтей"), Боярско-Чапаевскую (ООО "Гео Таргент"), Дружининскую (ООО "Недра Прайд"), Гулакивскую (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевскую (ООО "Гео Стенс"), Бутивско-Миргородскую (ООО "Недра Вест Групп"), Лютенско-Будищанскую (ООО "Гео Форс Ойл"), Северо-Федоривскую (ООО "Бест Оил Компани"), Майоривскую (ООО "Надрапростир"), Давидивско-Лелюхивскую (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшникивскую (ООО "Инфо Гео Тренд").

Как сообщалось, 19 марта Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по недропользованию. Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.

СНБО санкции Разрешение Госгеонедра аннулирование

В СНБО считают, что у Януковича и Азарова могут быть активы в Украине
25 марта 2021, 18:46
Президент подписал указ о национализации "Мотор Сичи"
24 марта 2021, 12:26
Введены санкции СНБО против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаза"
19 марта 2021, 21:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua