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25 березня 2021, 18:46 2

У РНБО вважають, що у Януковича і Азарова можуть бути активи в Україні

25 березня 2021, 18:46 2
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Точна інформація про активи стане відома пізніше
Точна інформація про активи стане відома пізніше
Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що у колишніх президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова все ще можуть бути активи в Україні. Він заявив, що точна інформація про активи стане відома пізніше.

Про це Данілов заявив в ефірі радіо "НВ", пише RegioNews.

"Хто вам сказав, що у цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається ... Зараз, коли Кабінет міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите ... Ви все побачите по кожному з цих суб'єктів, які потрапляють під санкції", - розповів чиновник.

За словами секретаря РНБО, санкції відносно колишніх президента і прем'єра не є популізмом. Данилов запевнив, що вони впливають.

"Якщо ви вважаєте, що на них це (санкції РНБО, - ред.) не впливає, ви дуже помиляєтеся", - резюмував Данилов.

Нагадаємо, 24 березня екс-прем'єру Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди.

санкції Україна РНБО РНБО Олексій Данилов Микола Азаров Віктор Янукович

 
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