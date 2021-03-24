Президент підписав указ про націоналізацію "Мотор Січі"

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про захист національних інтересів у сфері авіадвигунобудування.

Указ опублікований на сайті Офісу президента, пише RegioNews.

Текст цього рішення РНБО від 11 березня не опублікований. Йому присвоєно гриф "для службового користування". Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Відомо, що ПАТ "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство в січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

Нагадаємо, 19 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення накласти арешт на акції та майно АТ "Мотор Січ". Майно передано АРМА.