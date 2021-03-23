Уруський задекларував понад 2,6 млн грн доходів

Торік віцепрем'єр-міністр отримав 286,8 тис. грн зарплати у Кабінеті міністрів

Торік віцепрем'єр-міністр отримав 286,8 тис. грн зарплати у Кабінеті міністрів

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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський задекларував 2,605 млн грн доходів за 2020 рік.

Про це свідчать дані уточненої щорічної декларації Уруського, яка оприлюднена 23 березня в реєстрі декларацій, пише RegioNews.

Зокрема, торік віцепрем'єр-міністр отримав 286,8 тис. грн зарплати у Кабінеті міністрів, 1,381 млн грн - у ТОВ "Прогрестех-Україна". Згідно з даними уточненої декларації, урядовець також отримав 936,9 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Дружина Уруського Олександра отримала загальний дохід в розмірі 163,8 тис. грн, який складається тільки із зарплати за основним місцем роботи.

Уруський вказав у декларації 50 тис. дол. готівкових коштів. Згідно з даними декларації, у березні минулого року віцепрем’єр-міністр залучив кредит у розмірі 1,154 млн грн для придбання автомобіля. Станом на кінець звітного періоду він виплатив 385 тис. грн тіла кредиту та 11,8 тис. грн відсотків. Також вказані видатки на придбання рухомого майна - 1,772 млн грн.

Згідно з декларацією, Уруський володіє на правах спільної власності з дружиною та дітьми квартирою в Києві площею 93 кв. м. Крім того, урядовцю належить земельна ділянка в Новосілках Київської області площею 22 266 кв. м.

У власності Уруського є автівки марки Volkswagen 2012 року випуску та BMW 2019 року випуску, його дружина володіє Peugeot 2014 року випуску.

Також Олег та Олександра Уруські мають рахунки в низці банківських установ, але в декларації не вказана наявність чи сума коштів на цих рахунках.

Нагадаємо, міністр соцполітики Лазебна задекларувала понад 660 тис. грн доходів.