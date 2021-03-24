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24 марта 2021, 14:49 81

Шкарлет задекларировал 940 тыс. грн доходов за 2020 год

24 марта 2021, 14:49 81
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил 940 тыс. 385 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на декларацию министра в Едином реестре деклараций.

Заработная плата Шкарлета составляет 923 612 грн и гонорары - 16 773 грн. Среди членов семьи министр отметил мать и дочь. Его мать задекларировала 68 275 грн доходов за прошлый год.

Он также указал в декларации 113 222 грн на банковских счетах, 80 тыс. грн и 50 тыс. долларов наличных средств, а мать - 8 209 грн и 200 долларов на банковских счетах, а также 10 тыс. грн, 95 тыс. долларов и 65 тыс. евро наличных средств.

У Шкарлета в собственности есть квартира (76.9 кв. м) в Чернигове, а в собственности матери - квартира в Киеве (60,1 кв. м).

Также министр владеет двумя автомобилями: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.

За 2019 год Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов.

Как сообщалось, 5 марта в КСУ поступило представление о "кнопкодавстве за Шкарлета". Конституционный Суд ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования.

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