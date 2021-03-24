У МВС роз'яснили, як будуть штрафувати за відсутність масок на вулицях

Злісним порушника загрожує штраф до 17 тисяч гривень

Злісним порушника загрожує штраф до 17 тисяч гривень

Фото: AFP

У Міністерстві внутрішніх справ дали роз'яснення, що за відсутність маски у громадських місцях "червоної" зони штрафуватимуть злісних порушників, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

Робота правоохоронців матиме насамперед профілактичну та роз‘яснювальну місію. Безумовно, першочерговим завданням буде донести до людей, чому дотримуватися маскового режиму - надзвичайно важливо як для власної безпеки, так і безпеки здоров‘я і життя оточуючих. Усі повинні усвідомлювати власну відповідальність", - зазначив він.

Так, злісним порушникам, які не будуть погоджуватися надіти маску, будуть виносити на місці протоколи про штраф у 170 гривень, або постанову про штраф у 17 тисяч, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі.

Тракало також зазначив, що патрулі постійно присутні на вулицях, вони стежать за дотриманням порядку і тепер, відповідно, будуть робити зауваження громадянам без масок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив перебувати на територіях громадського користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок або респіраторів.