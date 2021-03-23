Один з найбільших у країні - Калинівський ринок у Чернівцях - закривається на карантин
Відзавтра, з 24 березня 2021 року, КП МТК “Калинівський ринок” закривається на карантин.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт КП МТК "Калинівський ринок”.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року №230 були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236, що передбачають у разі встановлення "червоного” рівня епідемічної небезпеки заборону діяльності усіх ринків, окрім продовольчих, - йдеться у повідомленні.
Це означає, що відзавтра, з 24 березня 2021 року, КП МТК "Калинівський ринок” закривається на карантин.
З цією ж інформацією до підприємців, які працюють на ринку, звернувся директор комунального підприємства Олег Гульпак.
Posted by Олег Гульпак on Tuesday, March 23, 2021
Як повідомлялося, Кабмін заборонив перебувати на вулиці без маски у "червоних” зонах. Також запроваджена заборона на роботу підвісних канатних доріг, під яку підпадають гірськолижні курорти.