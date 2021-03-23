Один з найбільших у країні - Калинівський ринок у Чернівцях - закривається на карантин

Директор ринку звернувся до підприємців

Директор ринку звернувся до підприємців

Фото з відкритих джерел

Відзавтра, з 24 березня 2021 року, КП МТК “Калинівський ринок” закривається на карантин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт КП МТК "Калинівський ринок”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року №230 були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236, що передбачають у разі встановлення "червоного” рівня епідемічної небезпеки заборону діяльності усіх ринків, окрім продовольчих, - йдеться у повідомленні.

Це означає, що відзавтра, з 24 березня 2021 року, КП МТК "Калинівський ринок” закривається на карантин.

З цією ж інформацією до підприємців, які працюють на ринку, звернувся директор комунального підприємства Олег Гульпак.

Як повідомлялося, Кабмін заборонив перебувати на вулиці без маски у "червоних” зонах. Також запроваджена заборона на роботу підвісних канатних доріг, під яку підпадають гірськолижні курорти.