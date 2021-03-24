В Черновцах предприниматели протестуют против закрытия Калиновского рынка

Мэр утверждает, что обращался к центральным властям за пересмотром решения

Мэр утверждает, что обращался к центральным властям за пересмотром решения

Фото АСС

Предприниматели Калиновского рынка в Черновцах требуют, чтобы городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о разрешении работы рынка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.



Предприниматели собрались на протест на Калиновском рынке.

Директор Калиновского рынка Олег Гульпак отметил, что предпринимателей услышал и передаст городскому совету требования.

К предпринимателям также приехал мэр Роман Кличук. Он отметил, что городской совет пытается найти выход из ситуации.

Я вас поддерживаю. Мы обращаемся к центральной власти, чтобы пересмотрели решение, но нас не слышат, - сказал Роман Кличук.

Предприниматели также возмущаются тем, что позволяют работу продуктовым рядам. Вместе с тем большинство предпринимателей из-за карантина теряют много денег, вложенных в товар.

Предприниматели просят открыть ворота рынка, шлагбаум и стоянки, чтобы была возможность заехать.

Как сообщалось, один из крупнейших в стране - Калиновский рынок в Черновцах - закрывается на карантин. Директор рынка обратился к предпринимателям.