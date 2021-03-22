Стало известно, как ограничат железнодорожное сообщение в "красных зонах"

Решение примут государственная или региональные комиссии по каждому региону

Решение примут государственная или региональные комиссии по каждому региону

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Укрзализныця будет ограничивать высадку/посадку в «красных зонах» исключительно по решению Государственных или региональных комиссий — автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Так, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих Государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава, - говорится в сообщении.

Это означает, что действующее расписание движения остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта. В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем Укрзализныця сообщит дополнительно.

Как сообщалось 17 марта, "Укрзализныця" продолжает запускать спецрейсы в "красную" зону. Там считают, что спецрейсы являются компромиссным решением.