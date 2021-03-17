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17 березня 2021, 14:56 7

"Укрзалізниця" і надалі запускатиме спецрейси до "червоної" зони

17 березня 2021, 14:56 7
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Там вважають, що спецрейси є компромісним рішенням
Там вважають, що спецрейси є компромісним рішенням
Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" продовжить запускати спеціальні рейси до "червоної зони" до скасування карантинних обмежень. На цей час готуються дати до кінця березня.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, пише RegioNews.

За його словами, спецрейси є компромісним рішенням, оскільки УЗ вважає, що зупинка залізничного сполучення не є ефективною.

"По суті це ті ж маршрутні рейси, які просто в окремі дати ми відкриваємо. Ми зараз зробили першу хвилю, після 8 березня - Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківська область, в найбільш пікові дати людей вивезли. Те ж саме зараз робимо цього тижня і наступного тижня", - зазначив Перцовський.

Він також підкреслив, що залізничне сполучення особливо не сприяє поширенню епідемії. А з урахуванням того, що багато пасажирів доїжджають до поїздів автобусами, обмеження на висадку і посадку у "червоних зонах" є номінальними.

За його словами, запуск спецрейсів погоджується з ОДА, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством інфраструктури.

"Зазвичай це дні з найбільшим навантаженням. Зараз ми подаємо так, щоб у п'ятницю-суботу люди могли туди поїхати і в неділю повернутися. Як тільки будуть погоджені, відразу УЗ на своєму сайті та в Facebook все анонсує", - зазначив Перцовський.

Раніше в "Укрзалізниці" назвали умову, за якої до "червоних зон" можуть запустити нові спецрейси.

Україна Укрзализныця поїзд червона зона зона

 
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