Залізничники заявляють про попереджувальну акцію 31 березня

Рішення про це ухвалене на спільному засіданні центрального і регіональних штабів за онлайн-участі понад 300 учасників

Рішення про це ухвалене на спільному засіданні центрального і регіональних штабів за онлайн-участі понад 300 учасників

Фото Укрінформ

Про це повідомила Профспілка залізничників і транспортних будівельників, передає RegioNews.

Одностайне рішення про це у зв’язку з невиконанням вимог профспілки керівництвом АТ "Укрзалізниця" ухвалено 10 березня на спільному засіданні центрального штабу з організації та проведення акції "робота за правилами" із відповідними регіональними штабами (в онлайн долучилося понад 300 учасників). Це конкретні консолідовані кроки спротиву незаконним діям та бездіяльності керівництва Товариства.

З цього приводу Голова профспілки В.Бубняк поінформував в офіційних листах Президента України, Уряд, Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" і Наглядову раду Товариства та запропонував провести найближчим часом зустріч з представниками трудових колективів для вирішення висунутих вимог, — йдеться у заяві.

Також зауважується, що керівництво "УЗ” ігнорує вимоги залізничників.

З 15 березня у виробничих підрозділах розпочнеться підготовча робота — вручення адміністрації актів, рапортів і докладних записок щодо порушень трудового законодавства, ПТЕ, законодавства з охорони праці, інструкцій, що обумовлюють безпеку руху поїздів, — повідомили залізничники.

Як повідомлялося 5 березня, залізничники готуються до протестів. Ситуацію в "Укрзалізниці" профспілчани пов’язують з неефективним менеджментом.

Раніше стало відомо, що Укрзалізниця скоротить майже третину штату центрального офісу. Оптимізувати робітничі професії не будуть.