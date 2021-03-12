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12 березня 2021, 18:38 3

Залізничники заявляють про попереджувальну акцію 31 березня

12 березня 2021, 18:38 3
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Рішення про це ухвалене на спільному засіданні центрального і регіональних штабів за онлайн-участі понад 300 учасників
Рішення про це ухвалене на спільному засіданні центрального і регіональних штабів за онлайн-участі понад 300 учасників
Фото Укрінформ
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31 березня відбудеться попереджувальна акція залізничників “робота за правилами”.

Про це повідомила Профспілка залізничників і транспортних будівельників, передає RegioNews.

Одностайне рішення про це у зв’язку з невиконанням вимог профспілки керівництвом АТ "Укрзалізниця" ухвалено 10 березня на спільному засіданні центрального штабу з організації та проведення акції "робота за правилами" із відповідними регіональними штабами (в онлайн долучилося понад 300 учасників). Це конкретні консолідовані кроки спротиву незаконним діям та бездіяльності керівництва Товариства.

З цього приводу Голова профспілки В.Бубняк поінформував в офіційних листах Президента України, Уряд, Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" і Наглядову раду Товариства та запропонував провести найближчим часом зустріч з представниками трудових колективів для вирішення висунутих вимог, — йдеться у заяві.

Також зауважується, що керівництво "УЗ” ігнорує вимоги залізничників.

З 15 березня у виробничих підрозділах розпочнеться підготовча робота — вручення адміністрації актів, рапортів і докладних записок щодо порушень трудового законодавства, ПТЕ, законодавства з охорони праці, інструкцій, що обумовлюють безпеку руху поїздів, — повідомили залізничники.

Як повідомлялося 5 березня, залізничники готуються до протестів. Ситуацію в "Укрзалізниці" профспілчани пов’язують з неефективним менеджментом.

Раніше стало відомо, що Укрзалізниця скоротить майже третину штату центрального офісу. Оптимізувати робітничі професії не будуть.

Укрзализныця акції протесту уряд залізниця Наглядова рада

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