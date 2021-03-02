Укрзалізниця скоротить майже третину штату центрального офісу

Оптимізувати робітничі професії не будуть

Оптимізувати робітничі професії не будуть

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Укрзалізниця в рамках реформування структури, оптимізації дублюючих посад управлінського персоналу скоротить майже третину штату центрального офісу та доукомплектує штат виробничих професій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Пресслужба цитує голову правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака, який розповів про плани компанії під час всеукраїнського селектору щодо соціальних питань залізничників.

Кого ми оптимізуємо? Скажу на прикладі центрального офісу Укрзалізниці в Києві: ми оптимізуємо 700 з 2500 штатних посад працівників центрального офісу. Ми ліквідуємо посади 13 функціональних директорів та 14 підрозділів. Було багато дублювання, було багато незрозумілого функціоналу. Ми починаємо з себе, — наголосив він.

Водночас Володимир Жмак наголосив, що жодних дій щодо оптимізації робітничих професій не відбудеться.

Ще раз наголошую: виробничі професії не будуть оптимізуватись. Навпаки зараз ми комплектуємо штат тих підрозділів, які займаються виробничою діяльністю, — резюмував керівник Укрзалізниці.

Як повідомлялося, 17 лютого залізничники під Кабміном вимагали підвищення зарплат. Також вони протестували проти скорочення штату.

Також СБУ викрила колишнього топменеджера "Укрзалізниці" на розкраданні 58 мільйонів. Посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу.