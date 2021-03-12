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12 марта 2021, 18:38 3

Железнодорожники заявляют о предупредительной акции 31 марта

12 марта 2021, 18:38 3
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Решение об этом принято на совместном заседании центрального и региональных штабов при онлайн-участии более 300 участников
Решение об этом принято на совместном заседании центрального и региональных штабов при онлайн-участии более 300 участников
Фото Укринформ
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31 марта состоится предупредительная акция железнодорожников “работа по правилам”.

Об этом сообщил Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, передает RegioNews.

Единогласное решение об этом в связи с невыполнением требований профсоюза руководством АО "Укрзализныця" принято 10 марта на совместном заседании центрального штаба по организации и проведению акции "работа по правилам" с соответствующими региональными штабами (в онлайн присоединилось более 300 участников). Это консолидированные конкретные шаги сопротивления незаконным действиям и бездействию руководства Общества.

По этому поводу Председатель профсоюза В.Бубняк проинформировал в официальных письмах Президента Украины, Правительство, Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" и Наблюдательный совет Общества и предложил провести в ближайшее время встречу с представителями трудовых коллективов для решения выдвинутых требований, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что руководство "УЗ” игнорирует требования железнодорожников.

С 15 марта в производственных подразделениях начнется подготовительная работа — вручение администрации актов, рапортов и подробных записок о нарушениях трудового законодательства, ПТЭ, законодательства по охране труда, инструкций, обуславливающие безопасность движения поездов, — сообщили железнодорожники.

Как сообщалось 5 марта, железнодорожники готовятся к протестам. Ситуацию в "Укрзализныце" профсоюзников связывают с неэффективным менеджментом.

Ранее стало известно, что Укрзализныця сократит почти треть штата центрального офиса. Оптимизировать рабочие профессии не будут.

Укрзализныця акции протеста правительство железная дорога Наблюдательный совет

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