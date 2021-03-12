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12 березня 2021, 14:46 11

Стало відомо, коли в Києві запустять City Express

12 березня 2021, 14:46 11
Читайте также на русском языке
Поїзди зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча
Поїзди зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча
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Транспортний проект City Express стартує в Києві вже 15 березня. Перша електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці", пише RegioNews.

Повідомляється, що в рамках цього проекту запустять модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Святошин-Буча, який курсуватиме у пікові години перевезень вранці і ввечері.

Поїзди зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча. Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 і прибуватиме на станцію Буча о 06:17.

Такі рейси будуть відправлятися зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. У зворотному напрямку зі станції Буча в перший рейс поїзд вирушить о 06:27, потім - о 07:31, 08:56 та о 18:03 і 19:07.

Церемонія запуску City Express запланована на 08:00 на острівній платформі №1 станції Святошин.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні з’явиться проект міських електричок "Сіті-експрес”.

Україна Київ Укрзализныця транспорт поїзд

 
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