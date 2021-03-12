Син Ахметова купив шикарну віллу в Швейцарії за $64 мільйони

Загальна площа купленої земельної ділянки склала 7 600 квадратних метрів

Загальна площа купленої земельної ділянки склала 7 600 квадратних метрів

Фото: kyivpost.com

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що у грудні 2020 року старший син олігарха Дамір Ахметов придбав віллу в передмісті Женеви, на березі Женевського озера за 60 мільйонів швейцарських франків (два мільярди гривень чи 64 мільйони доларів).

Про це Лещенко повідомив на своєму YouTube-каналі, передає RegioNews.

На приватній вулиці старший син Ріната Ахметова купив два будинки: велику віллу і трохи менший будинок, що знаходиться по сусідству. Загальна площа купленої земельної ділянки, на якій розташовані будинки, - 7 600 квадратних метрів.

Продавцем нерухомості є французький бізнесмен родом із саудівської Аравії Мансур Акрам Оджех, що входить в сотню найвпливовіших арабів світу.

Лещенко вважає, що два мільярди гривень клан Ахметова вивів, але повинен був заплатити їх "Укрзалізниці". За його словами, олігархи, і Ахметов включно, "не платять справедливі тарифи за транспортування залізної руди". Замість цього вони зберігають гроші за кордоном і вкладаються в нерухомість. Таким чином "Укрзалізниця" несе збитки.

Відомо, що 32-річний Дамір - старший син Ріната Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії і Великобританії.

Дамір Ахметов є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній свого батька, ДТЕК і "Метінвест". Він ніколи не вів бізнес самостійно і брав участь тільки в управлінні компаніями свого батька.

Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що помер старший брат мільйонера Ріната Ахметова.