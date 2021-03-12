Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" - за 180 мільйонів

Його купили за ціну, вищу стартової у 25 разів

Його купили за ціну, вищу стартової у 25 разів

Фото ФДМУ

12 березня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ФДМУ.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися вісім учасників, які збільшили ціну у 25 разів – зі стартових 7 291 753 грн до 181 000 000 грн, - йдеться в повідомленні.

Активи Мишковицького МПД ДП "Укрспирт" зосереджені в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі Тернопільського району та селищі міського типу Дружба Теребовлянського району.

Успішна приватизація цього активу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 об’єктів, що об'єднані в концерн "Укрспирт".

За результатами прозорих онлайн-аукціонів до державного бюджету має надійти вже близько 1 млрд грн, а найголовніше – розпочалося формування нового ринку спирту, - зазначають у Фонді держмайна.

Як повідомлялося, 5 березня черговий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 75 мільйонів. Учасники збільшили ціну у 3,5 раза.