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12 березня 2021, 16:44 138

Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" - за 180 мільйонів

12 березня 2021, 16:44 138
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Фото ФДМУ
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12 березня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ФДМУ.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися вісім учасників, які збільшили ціну у 25 разів – зі стартових 7 291 753 грн до 181 000 000 грн, - йдеться в повідомленні.

Активи Мишковицького МПД ДП "Укрспирт" зосереджені в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі Тернопільського району та селищі міського типу Дружба Теребовлянського району.

Успішна приватизація цього активу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 об’єктів, що об'єднані в концерн "Укрспирт".

За результатами прозорих онлайн-аукціонів до державного бюджету має надійти вже близько 1 млрд грн, а найголовніше – розпочалося формування нового ринку спирту, - зазначають у Фонді держмайна.

Як повідомлялося, 5 березня черговий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 75 мільйонів. Учасники збільшили ціну у 3,5 раза.

приватизація Фонд держмайна аукціон Укрспирт Тернопільська область

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