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05 березня 2021, 20:50 3

Черговий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 75 мільйонів

05 березня 2021, 20:50 3
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Учасники збільшили ціну у 3,5 раза
Учасники збільшили ціну у 3,5 раза
Фото з відкритих джерел
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Ще один завод ДП "Укрспирту" "пішов з молотка" за 75 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які збільшили ціну у 3,5 раза - зі стартових 21 563 781 грн до 75 000 001 грн, зазначили у ФДМ.

Активи МДП розташовані на двох локаціях: селі Тхорівка та місті Сквира.

Підприємство володіє будівлями та спорудами, а також технологічним обладнанням, необхідним для виробництва спирту, - додають у Фонді.

За даними аукціону, спиртзавод після перерахунку коштів перейде до ТОВ "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ".

Як повідомлялося 10 лютого, спиртзавод на Полтавщині повторно виставлять на продаж: у чому причина. Переможець минулого аукціону не сплатив рекордні 234 млн грн.

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