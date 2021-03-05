Черговий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 75 мільйонів

Учасники збільшили ціну у 3,5 раза

Учасники збільшили ціну у 3,5 раза

Фото з відкритих джерел

Ще один завод ДП "Укрспирту" "пішов з молотка" за 75 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які збільшили ціну у 3,5 раза - зі стартових 21 563 781 грн до 75 000 001 грн, зазначили у ФДМ.

Активи МДП розташовані на двох локаціях: селі Тхорівка та місті Сквира.

Підприємство володіє будівлями та спорудами, а також технологічним обладнанням, необхідним для виробництва спирту, - додають у Фонді.

За даними аукціону, спиртзавод після перерахунку коштів перейде до ТОВ "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ".

Як повідомлялося 10 лютого, спиртзавод на Полтавщині повторно виставлять на продаж: у чому причина. Переможець минулого аукціону не сплатив рекордні 234 млн грн.