Викритий у п'янці на робочому місці експрокурор Тернопільщини заявив, що ще не звільнений

На думку прокурора, він перебуває у відпустці і збирається оскаржити прийняті раніше рішення

На думку прокурора, він перебуває у відпустці і збирається оскаржити прийняті раніше рішення

Фото: з відкритих джерел

Раніше призначений заступник керівника Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону Микола Петришин заявляє, що не звільнений від посади.

Як передає RegioNews, про це Петришин написав на своїй Facebook-сторінці.

Відразу зазначу, що з органів прокуратури я не звільнений і в даний час перебуваю у відпустці, а рішення комісії, як і накази прийняті на його основі - мною будуть оскаржені", - заявив він.

За словами експрокурора, 19 лютого 2021 КДКП прийняла рішення про доцільність його звільнення з органів прокуратури, а тому вважає, що вимоги щодо нерозголошення "особливостей внутрішньої кухні" організації він стримав і надалі має право пояснити суспільству, що ж відбулося насправді.

Петришин заперечує факт розпивання алкоголю на робочому місці в день його призначення на посаду прокурора Тернопільської області й стверджує, що має досить показів на підтвердження своїх слів. Заперечує також і те, що нецензурно лаявся на робочому місці.

Весь цей абсурд грунтується на пояснення двох, на мою думку, втративших совість та будь-які моральні принципи осіб, яким я напередодні представлення відмовив у призначенні на посади своїх заступників", - переконаний Петришин.

За його словами, "на думку Генінспекції, у моєму кабінеті під головуванням керівництва ОГП відбувався не офіційний захід, а моя приватна вечірка, а наявність їжі була викликана моїм приватним інтересом, як і, мабуть, наявність мінеральної води на столі президії під час представлення".

"Переконаний, що суд дасть оцінку зібраним доказам і все розставить на свої місця", - резюмує Петришин.

Раніше повідомлялося, що 16 вересня стало відомо, що новопризначений прокурор Тернопільщини пропрацював на посаді всього два дні, Миколу Петришина звільнили за "непорозуміння з колегами". Неофіційною причиною звільнення нового 30-річного прокурора Тернопільщини є пиятика на робочому місці та невідповідна до посади поведінка.

Також повідомлялося, що звільненого зі скандалом прокурора Тернопільщини працевлаштували у військову прокуратуру.