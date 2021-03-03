Викритий у п'янці на робочому місці експрокурор Тернопільщини заявив, що ще не звільнений
Раніше призначений заступник керівника Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону Микола Петришин заявляє, що не звільнений від посади.
Як передає RegioNews, про це Петришин написав на своїй Facebook-сторінці.
Відразу зазначу, що з органів прокуратури я не звільнений і в даний час перебуваю у відпустці, а рішення комісії, як і накази прийняті на його основі - мною будуть оскаржені", - заявив він.
За словами експрокурора, 19 лютого 2021 КДКП прийняла рішення про доцільність його звільнення з органів прокуратури, а тому вважає, що вимоги щодо нерозголошення "особливостей внутрішньої кухні" організації він стримав і надалі має право пояснити суспільству, що ж відбулося насправді.
Петришин заперечує факт розпивання алкоголю на робочому місці в день його призначення на посаду прокурора Тернопільської області й стверджує, що має досить показів на підтвердження своїх слів. Заперечує також і те, що нецензурно лаявся на робочому місці.
Весь цей абсурд грунтується на пояснення двох, на мою думку, втративших совість та будь-які моральні принципи осіб, яким я напередодні представлення відмовив у призначенні на посади своїх заступників", - переконаний Петришин.
За його словами, "на думку Генінспекції, у моєму кабінеті під головуванням керівництва ОГП відбувався не офіційний захід, а моя приватна вечірка, а наявність їжі була викликана моїм приватним інтересом, як і, мабуть, наявність мінеральної води на столі президії під час представлення".
"Переконаний, що суд дасть оцінку зібраним доказам і все розставить на свої місця", - резюмує Петришин.
Раніше повідомлялося, що 16 вересня стало відомо, що новопризначений прокурор Тернопільщини пропрацював на посаді всього два дні, Миколу Петришина звільнили за "непорозуміння з колегами". Неофіційною причиною звільнення нового 30-річного прокурора Тернопільщини є пиятика на робочому місці та невідповідна до посади поведінка.
Також повідомлялося, що звільненого зі скандалом прокурора Тернопільщини працевлаштували у військову прокуратуру.