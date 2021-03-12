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12 марта 2021, 16:44 2

Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка" - за 180 миллионов

12 марта 2021, 16:44 2
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Фото ФГИУ
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12 марта состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт», по результатам которого в госбюджет должны поступить 181 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ФГИУ.

За право собственности на актив на открытых торгах соревновались восемь участников, которые увеличили цену в 25 раз – со стартовых 7 291 753 грн до 181 000 000 грн, - говорится в сообщении.

Активы Мишковицкого МПД ГП "Укрспирт" сосредоточены в двух локациях на Тернопольщине: деревне Мышковичи Тернопольского района и поселке городского типа Дружба Теребовлянского района.

Успешная приватизация этого актива состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. В целом государство выставит на приватизацию 41 МПД, входящих в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт".

По результатам прозрачных онлайн-аукционов в государственный бюджет должно поступить уже около 1 млрд грн, а самое главное – началось формирование нового рынка спирта", - отмечают в Фонде госимущества.

Как сообщалось, 5 марта очередной завод "Укрспирта" продали на аукционе за 75 миллионов. Участники увеличили цену в 3,5 раза.

приватизация Фонд госимущества аукцион Укрспирт Тернопольская область

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