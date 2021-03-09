Уряд розширить коло отримувачів субсидій

Опрацювати цю можливість доручив прем’єр профільним міністерствам

Опрацювати цю можливість доручив прем’єр профільним міністерствам

Фото пресслужби КМУ

На сьогоднішній нараді у прем’єр-міністра щодо розрахунків населення за послуги ЖКГ доручено профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 9 березня відбулася нарада щодо стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Учасники наради обговорили шляхи та пропозиції стосовно врегулювання ситуації із заборгованістю за ЖКП.

Прем’єр доручив інформувати населення про можливість отримання субсидій і створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

У нараді взяли участь керівники міністерств: соціальної політики, енергетики, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК "Нафтогаз" і народні депутати.

Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги, — зазначив Прем’єр-міністр.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій, зокрема провести відповідну роботу щодо інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Крім того, Глава Уряду доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.

Як повідомлялося раніше, у Раді хочуть платити субсидії наперед. Таким чином планують врегулювати тарифну кризу.