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09 березня 2021, 12:57 29

На Донеччині відкрили 83 кримінальні справи через відключення котелень

09 березня 2021, 12:57 29
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Раніше "Донецькоблгаз" відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго"
Рixabay
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За фактом відключення котелень у Донецькій області зареєстровано 82 кримінальні провадження за ст. 356 КК України і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 КК.

Про це повідомив керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, передає прес-служба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Telegram, пише RegioNews.

Голова уряду обговорив 9 березня з Кириленком ситуацію з теплопостачанням на Донеччині, яка погіршилась після того, як "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго",

"Павло Кириленко повідомив, що за фактом відключення котелень зареєстровані 82 кримінальних провадження за ст. 356 КК України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 КК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня "Нафтогаз" припинив постачання газу в Донецьку область. Причиною такого рішення назвали велику заборгованість перед "Нафтогазом".

Деніс Шмигаль Україна Донбас газ Нафтогаз

 
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