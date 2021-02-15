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15 лютого 2021, 14:54 124

У Раді хочуть платити субсидії наперед

15 лютого 2021, 14:54 124
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Таким чином планують врегулювати тарифну кризу
Таким чином планують врегулювати тарифну кризу
Фото: Alexandr Senko / Facebook
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Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути механізми виплати субсидій наперед. Він підкреслив, що суспільство не повинно відчувати шокову терапію.

Про це Дмитро Разумков сказав в ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

Тарифний криза. Ми сьогодні з неї ще не вийшли... Розглянути механізми виплати субсидій, можливо наперед, якщо є така можливість розглянути такі механізми, - зазначив спікер ВР.

Він зазначив, що суспільство не повинно відчувати "шокову терапію", враховуючи велику кількість викликів, з якими довелося зіткнутися країні протягом останнього року.

За словами Разумкова, для врегулювання тарифної кризи необхідна планова робота виконавчої та законодавчої гілок влади.

Давайте зробимо так, щоб всі розуміли план та систему, за якою ми будемо рухатися далі, як ми будемо працювати, що потрібно від парламенту... Потрібно, щоб це була спільна зважена і довгострокова технічна робота, а не гасіння пожеж. Це точно не потрібно ні нам, ні суспільству, - зазначив голова Ради.

Як повідомлялося сьогодні, у Мінсоцполітики розповіли, хто в Україні не платить за комуналку. Пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб.

Раніше отримувачам субсидії спростили процедуру зміни постачальника газу. Клієнтам не потрібно особисто відвідувати або повідомляти управління соціального захисту населення про зміну постачальника та щомісячну ціну на газ.

Нагадаємо, в кінці січня парламент змінив бюджет-2021 для забезпечення субсидій українцям. Рада внесла зміни до додатка № 3 до закону про держбюджет-2021.

субсидія комунальні послуги тарифи Дмитро Разумков Верховна Рада

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