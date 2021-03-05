У КВУ заявили, що Рада проігнорувала 90% урядових законопроєктів

З 30 урядових проєктів, які стали законами, 14 проєктів – це так звані ратифікаційні документи

З 30 урядових проєктів, які стали законами, 14 проєктів – це так звані ратифікаційні документи

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Комітет виборців України проаналізував загальну кількість законопроєктів, поданих протягом року роботи Кабінетом міністрів на розгляд ВР та встановив, що 90% ініціатив парламент проігнорував.

Як передає RegioNews із посиланням на сайт КВУ, інформація базується на офіційних даних вебпорталу ВР.

"За висновками КВУ, народні депутати фактично проігнорували майже 90% урядових ініціатив. Всього за період 4 березня 2020 р. – 3 березня 2021 р. на розгляд ВР було подано 231 проєкт закону авторства Кабінету міністрів. Із них стали діючими законами лише 30 документів або 12%. Ще 4 закони направлено на підпис президенту, однак їх ще не підписано, а 16 законопроєктів прийнято в першому читанні. Решта проєктів лише перебувають на розгляді парламенту і досі не були підтримані депутатами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Комітеті виборців, з 30 урядових проєктів, які стали законами, 14 проєктів – це так звані ратифікаційні документи, які, як правило, не викликають політичних суперечок і в цілому підтримуються різними фракціями та групами ВР.

"Для порівняння: показники підтримки урядових законопроєктів в уряду Гончарука були вдвічі вищими, ніж в уряду Шмигаля. Так, за час роботи уряду Гончарука (29 серпня 2019 р. - 4 березня 2020 р.) до ВР було подано 138 проєкт законів, із яких прийнято 32 закони або 23%. Також за перший рік роботи уряду Гройсмана Верховна Рада прийняла 30% урядових ініціатив, що більше, ніж в уряду Шмигаля", - додали у КВУ.

Урядові законопроєкти в середньому підтримували лише 209 депутатів "Слуги народу" (85% від складу фракції), що було недостатньо для самостійного ухвалення рішень.

"Лише 12% прийнятих законів - це не просто мала кількість, це катастрофічно низькі показники роботи уряду. Центральним органам влади потрібно повернутися до практики запровадження спільних планів законодавчої роботи із зрозумілою логікою законодавчих кроків та чіткими термінами виконання. Однак схоже, що цієї проблеми не розуміє ані монобільшість, ані Кабінет міністрів та Офіс президента. При цьому без усвідомлення проблеми будь-який уряд і будь-який прем’єр-міністр будуть приречені на неефективність", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше у КВУ заявили, що понад 20 парламентарів пропустили 90% голосувань Ради в лютому.