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09 марта 2021, 18:54 5

Правительство расширит круг получателей субсидий

09 марта 2021, 18:54 5
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Проработать такую возможность поручил премьер профильным министерствам
Проработать такую возможность поручил премьер профильным министерствам
Фото пресс-службы КМУ
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На сегодняшнем совещании у премьер-министра относительно рассчетов населения за услуги ЖКХ поручено профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля 9 марта состоялось совещание относительно состояния рассчетов населения за жилищно-коммунальные услуги. Участники совещания обсудили пути и предложения по урегулированию ситуации с задолженностью за ЖКУ.

Премьер поручил информировать население о возможности получения субсидий и создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

В совещании приняли участие руководители министерств: социальной политики, энергетики, представители Министерства финансов и Министерства развития общин и территорий, руководство НАК "Нафтогаз" и народные депутаты.

Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. Одновременно государство продолжает поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги, — отметил Премьер-министр.

По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в частности провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Кроме того, Глава Правительства поручил Минфину совместно с Минэнерго разработать механизм решения проблемы просроченной задолженности, а Минрегиона совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось ранее, в Раде хотят платить субсидии вперед. Таким образом планируется урегулировать тарифный кризис.

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