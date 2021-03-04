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04 березня 2021, 12:58 16

Прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня

04 березня 2021, 12:58 16
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За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики
За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики
Фото: Кабмін
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Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з 1 квітня. За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики.

Про це він сказав у ході прес-конференції щодо року роботи уряду, пише RegioNews.

"Ціна на електроенергію для населення з першого квітня. Це питання зараз обговорюється у Міністерстві енергетики. Скоріш за все ціна лишиться 1,68 грн/кВт", - зазначив глава Кабміну.

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну.

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Кабмін газ Україна Деніс Шмигаль уряд

 
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