Прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня
За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики
За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики
Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з 1 квітня. За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики.
Про це він сказав у ході прес-конференції щодо року роботи уряду, пише RegioNews.
"Ціна на електроенергію для населення з першого квітня. Це питання зараз обговорюється у Міністерстві енергетики. Скоріш за все ціна лишиться 1,68 грн/кВт", - зазначив глава Кабміну.
RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну.
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