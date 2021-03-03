13:15  03 березня
Рада хоче скасувати переведення годинників
10:29  03 березня
Мер Миколаєва Сєнкевич прогнозує відмовникам від вакцинації лікування "за свій рахунок"
19:10  03 березня
На Донбасі три порушення "тиші”, ворог стріляв біля Водяного та Кам’янки
UA | RU
UA | RU
03 березня 2021, 18:37 3

Голова НАЗК вніс припис Шмигалю та керівнику "Енергоатому"

03 березня 2021, 18:37 3
Читайте также на русском языке
Прем'єр має притягнути до відповідальності винних службових осіб державного підприємства
Прем'єр має притягнути до відповідальності винних службових осіб державного підприємства
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Прем’єр-міністру Денису Шмигалю для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності "Енергоатому" та скасування незаконного наказу підприємства про звільнення викривача Олега Поліщука.

Про це інформує пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

НАЗК внесло припис Прем’єр-міністру України про притягнення до відповідальності винних службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", а також припис т.в.о. президента державного підприємства Петру Котіну, - повідомили в агенстві.

Як зазначають в НАЗК, керівник підприємства підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми ДП "НАЕК "Енергоатом" Олега Поліщука.

У приписі вимагається скасувати ці незаконні накази та поновити уповноваженого на посаді. Звільнення уповноважених осіб з ініціативи керівництва має погоджуватися НАЗК. Однак, керівництво ДП "НАЕК "Енергоатом" не надіслало до НАЗК відповідний запит. Також ДП мало повідомити НАЗК про притягнення уповноваженого до дисциплінарної відповідальності не пізніше 2 днів із моменту прийняття наказу. Однак і цього не було зроблено, - зазначають в пресслужбі.

Також повідомляється, що звільненню передувало повідомлення Поліщука до НАБУ, у якому він зазначив про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства - після цього він набув статусу викривача.

Закон забороняє звільняти чи притягувати до дисциплінарної відповідальності викривача за повідомлення про можливі факти корупції. Аби встановити об’єктивну істину в цій справі, НАЗК надіслало до "НАЕК "Енергоатом" запити на надання інформації. Проте керівництво підприємства відмовилося їх виконувати, - наголошують в НАЗК.

Як повідомлялося, 10 лютого НАБУ завітало з обшуками на "Енергоатом": розслідують схему зі збитками на 2,4 мільярда. "Енергоатом" доводять до банкрутства, вважає нардеп Лерос.

Керівництво підприємства стверджує щодо перевірки "Енергоатом-Трейдинг" про сприяння детективам. В держпідприємстві заявляють про маніпулятивність будь-якої іншої інформації.

Енергоатом НАЗК прем'єр підприємство порушення звільнення корупція

Суд поновив Олену Костенко на посаді першого заступника голови ДАБІ України
03 березня 2021, 17:58
Посадовців шести лісгоспів викрито в корупційні схемі на мільйони гривень
03 березня 2021, 14:06
Скандального суддю Вищого господарського суду Ємельянова звільнили
03 березня 2021, 11:51
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua