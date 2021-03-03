Голова НАЗК вніс припис Шмигалю та керівнику "Енергоатому"

Прем'єр має притягнути до відповідальності винних службових осіб державного підприємства

Прем'єр має притягнути до відповідальності винних службових осіб державного підприємства

Фото з відкритих джерел

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Прем’єр-міністру Денису Шмигалю для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності "Енергоатому" та скасування незаконного наказу підприємства про звільнення викривача Олега Поліщука.

Про це інформує пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

НАЗК внесло припис Прем’єр-міністру України про притягнення до відповідальності винних службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", а також припис т.в.о. президента державного підприємства Петру Котіну, - повідомили в агенстві.

Як зазначають в НАЗК, керівник підприємства підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми ДП "НАЕК "Енергоатом" Олега Поліщука.

У приписі вимагається скасувати ці незаконні накази та поновити уповноваженого на посаді. Звільнення уповноважених осіб з ініціативи керівництва має погоджуватися НАЗК. Однак, керівництво ДП "НАЕК "Енергоатом" не надіслало до НАЗК відповідний запит. Також ДП мало повідомити НАЗК про притягнення уповноваженого до дисциплінарної відповідальності не пізніше 2 днів із моменту прийняття наказу. Однак і цього не було зроблено, - зазначають в пресслужбі.

Також повідомляється, що звільненню передувало повідомлення Поліщука до НАБУ, у якому він зазначив про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства - після цього він набув статусу викривача.

Закон забороняє звільняти чи притягувати до дисциплінарної відповідальності викривача за повідомлення про можливі факти корупції. Аби встановити об’єктивну істину в цій справі, НАЗК надіслало до "НАЕК "Енергоатом" запити на надання інформації. Проте керівництво підприємства відмовилося їх виконувати, - наголошують в НАЗК.

Як повідомлялося, 10 лютого НАБУ завітало з обшуками на "Енергоатом": розслідують схему зі збитками на 2,4 мільярда. "Енергоатом" доводять до банкрутства, вважає нардеп Лерос.

Керівництво підприємства стверджує щодо перевірки "Енергоатом-Трейдинг" про сприяння детективам. В держпідприємстві заявляють про маніпулятивність будь-якої іншої інформації.