НАБУ завітало з обшуками на "Енергоатом": розслідують схему зі збитками на 2,4 мільярда

"Енергоатом" доводять до банкрутства, вважає нардеп Лерос

"Енергоатом" доводять до банкрутства, вважає нардеп Лерос

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України Гео Лерос повідомив, що НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатома" по кримінальній справі про можливий продаж електроенергії за неринковою ціною, через що компанія зазнала збитків у розмірі близько 2,4 млрд грн.

Як передає RegioNews, про це нардеп написав у себе на сторінці у Facebook.

"Зараз НАБУ проводять обшуки в офісі "Енергоатома" за адресою: вул.Назарівську, 3А по кримінальній справі, коли 21 грудня 2020 року креатура Офісу президента України та пана (нардепа Андрія Деркача - ред.) віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною в т.ч. на компанію "Юнайтед Енерджі", завдавши збитків "Енергоатому" близько 2,4 млрд грн", - написав він у соцмережі.

Також нардеп нагадав, що після зміни керівництва "Енергоатому", яким особисто займався президент Володимир Зеленський, на ключові посади зайшли люди Деркача, який є автором "плівок Байдена", та заступника Офісу президента Олега Татарова.

Саме після цього, зазначив нардеп, почалося доведення "Енергоатому" до банкрутства.

"Перше з чого початок керівництво призначене з "подачі "Офісу президента - це продавати електричну енергію" "Енергоатому" в збиток, причому від слова "зовсім". "Енергоатом" продав електроенергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізували її кінцевим споживачам в рази дорожче за ціну закупівлі у "Енергоатому", - зазначив Лерос.

Крім того, Лерос опублікував витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.