Перевірка "Енергоатом-Трейдинг": керівництво підприємства стверджує про сприяння детективам

В держпідприємстві заявляють про маніпулятивність будь-якої іншої інформації

В держпідприємстві заявляють про маніпулятивність будь-якої іншої інформації

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«Енергоатом» повідомляє, що 3 лютого 2021 року офіційно звернувся до НАБУ з пропозицією про цілковиту взаємодію, зокрема через надання всієї необхідної інформації та документації для сприяння всебічному та об‘єктивному розслідуванню відкритих кримінальних справ.

Про це повідомляє пресслужба ДП Енергоатом, передає RegioNews.

Сьогодні, 10 лютого, з метою перевірки інформації про ймовірні порушення під час проведення аукціонів з продажу електроенергії до ВП "Енергоатом-Трейдинг" прибули детективи Національного антикорупційного бюро України для проведення слідчих дій. НАЕК "Енергоатом" усіляко сприятиме детективам, оскільки зацікавлена у максимально прозорому й об’єктивному розслідуванні кримінальних справ, - йдеться в повідомленні пресслужби.

В підприємстві також наголошують, що інформація про обшуки в ДП подається маніпулятивно.

Офіційно повідомляємо: поширювана провокаторами інформація не відповідає дійсності та є маніпулятивною, - повідомляють у пресслужбі.

Як повідомлялося, сьогодні НАБУ завітало з обшуками на "Енергоатом": розслідують схему зі збитками на 2,4 мільярда. "Енергоатом" доводять до банкрутства, вважає нардеп Лерос.