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02 марта 2021, 19:12 8

"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

02 марта 2021, 19:12 8
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Предварительно это продлится до 12 марта, но с возможностью продления до конца действия усиленного карантина
Предварительно это продлится до 12 марта, но с возможностью продления до конца действия усиленного карантина
Фото из открытых источников
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По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон "УЗ" с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время пассажирам с билетами до Черновцов, Житомира и других н.п. этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции расположены за пределами "красной" зоны.

Отметим, что до 6 марта включительно все пассажиры с полученными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений, - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

Также в "Укрзализныце" отметили, что постановление Кабинета Министров Украины №154 предусматривает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому "Укрзализныця" в настоящее время проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями на заказ таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, вчера Укрзализныцю просили не отменять поезда до Черновцов из-за "красной" зоны. Черновицкая ОГА не хочет допустить остановку железнодорожного сообщения с областью.

Сегодня сессию Житомирского облсовета перенесли из-за "красной” зоны карантина. Ее проведут после отмены строгих ограничений.

Укрзализныця карантин красная зона Черновцы Житомир

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