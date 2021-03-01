Укрзалізницю просять не скасовувати потяги до Чернівців через "червону" зону
Чернівецька облдержадміністрація не хоче зупинки залізничного сполучення з областю у зв'язку з "червоною зоною" карантину. Через це чиновники звернулися в "Укрзалізницю".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулась до "Укрзалізниці".
У режимі спецперевезень комісія просить організувати рух потягів, які курсують з Чернівців на Київ, Львів, Одесу, - йдеться в повідомленні.
Це, на думку обласної комісії з ТЕБ і НС, дозволить не зупиняти повністю сполучення з регіоном через посилення обмежень.
Як повідомлялося, з 1 березня Чернівецька область посилює карантин - "червона" зона. На території області запровадять максимальні обмеження.
Сьогодні у Чернівцях підприємці вийшли на протест проти "червоної" зони карантину. Вони вимагають дозволити роботу ринків та магазинів з непродовольчими товарами.