08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
16:37  01 березня
Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського
18:38  01 березня
Доба в ООС: один військовий поранений, ще вісім отримали бойові травмування
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 18:16 4

У Вінницькій області усі школи йдуть на дистанційку

01 березня 2021, 18:16 4
Читайте также на русском языке
Це стосується всіх класів від 1 до 11
Це стосується всіх класів від 1 до 11
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вінницька область з 2 березня переводить всі школи на дистанційну форму навчання. Це стосується всіх класів від 1 до 11.

Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає RegioNews з посиланням на vinnitsa.info.

За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю COVID в регіоні важка.

"У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5-11 класів. Але сьогодні на комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення, що дистанційне навчання для всіх, включно з 1-4 класами", - зазначив Борзов.

Крім того, будуть діяти деякі обмеження на громадському транспорті.

Разом з тим мер Вінниці Сергій Моргунов відзначив, що в місті розгортають додаткові ліжка для пацієнтів з COVID. Крім того, сесія міської ради підтримала виділення понад 8 млн гривень на виплату надбавок мобільним бригадам і купівлю ІФА-аналізатора і УЗД-апарату.

Нагадаємо, 24 лютого у Вінницькій області розпочали вакцинацію від коронавірусу.

Україна карантин школа Вінниця ОДА

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram