У Вінницькій області усі школи йдуть на дистанційку

Це стосується всіх класів від 1 до 11

Це стосується всіх класів від 1 до 11

Фото з відкритих джерел

Вінницька область з 2 березня переводить всі школи на дистанційну форму навчання. Це стосується всіх класів від 1 до 11.

Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає RegioNews з посиланням на vinnitsa.info.

За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю COVID в регіоні важка.

"У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5-11 класів. Але сьогодні на комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення, що дистанційне навчання для всіх, включно з 1-4 класами", - зазначив Борзов.

Крім того, будуть діяти деякі обмеження на громадському транспорті.

Разом з тим мер Вінниці Сергій Моргунов відзначив, що в місті розгортають додаткові ліжка для пацієнтів з COVID. Крім того, сесія міської ради підтримала виділення понад 8 млн гривень на виплату надбавок мобільним бригадам і купівлю ІФА-аналізатора і УЗД-апарату.

Нагадаємо, 24 лютого у Вінницькій області розпочали вакцинацію від коронавірусу.