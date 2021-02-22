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22 лютого 2021, 11:55 137

Зеленський пояснив, чому Україна не отримала від МВФ транш на 700 млн доларів

22 лютого 2021, 11:55 137
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Він запевняє, що наша держава отримає транш від МВФ до кінця 2021 року
Він запевняє, що наша держава отримає транш від МВФ до кінця 2021 року
Фото: Офіс президента
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Є багато причин того, чому Міжнародний валютний фонд (МВФ) не надав Україні транш кредиту на 700 млн доларів, зокрема і тому, що влада повинна ухвалити низку важливих законів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", передає RegioNews.

За його словами, Україна знаходиться в програмі Міжнародного валютного фонду, за якою вже отримала 2,1 млрд доларів.

Всього в цій програмі три транші: 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз повинні вони були надати дату, коли буде виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана через деякі речі. Є ще декілька економічних законів, які повинні ми зробити. Така домовленість", - сказав глава держави.

Такими причинами він вважає закон про Вищу раду правосуддя (ВРП), який, зі слів Зеленського, вже зареєстрований, як і законопроект про НАБУ.

Глава держави запевнив, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2021 року, і на випадок проблем із його отриманням у держави є "план Б".

Я впевнений в цьому. У нас в цілому немає такого питання "якщо ні". Якщо ні - у нас завжди є план Б, план В", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого, завершила роботу без домовленості про перегляд програми stand by.

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