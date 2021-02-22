Зеленський пояснив, чому Україна не отримала від МВФ транш на 700 млн доларів
Є багато причин того, чому Міжнародний валютний фонд (МВФ) не надав Україні транш кредиту на 700 млн доларів, зокрема і тому, що влада повинна ухвалити низку важливих законів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", передає RegioNews.
За його словами, Україна знаходиться в програмі Міжнародного валютного фонду, за якою вже отримала 2,1 млрд доларів.
Всього в цій програмі три транші: 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз повинні вони були надати дату, коли буде виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана через деякі речі. Є ще декілька економічних законів, які повинні ми зробити. Така домовленість", - сказав глава держави.
Такими причинами він вважає закон про Вищу раду правосуддя (ВРП), який, зі слів Зеленського, вже зареєстрований, як і законопроект про НАБУ.
Глава держави запевнив, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2021 року, і на випадок проблем із його отриманням у держави є "план Б".
Я впевнений в цьому. У нас в цілому немає такого питання "якщо ні". Якщо ні - у нас завжди є план Б, план В", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого, завершила роботу без домовленості про перегляд програми stand by.