Зеленський пояснив, чому Україна не отримала від МВФ транш на 700 млн доларів

Він запевняє, що наша держава отримає транш від МВФ до кінця 2021 року

Він запевняє, що наша держава отримає транш від МВФ до кінця 2021 року

Фото: Офіс президента

Є багато причин того, чому Міжнародний валютний фонд (МВФ) не надав Україні транш кредиту на 700 млн доларів, зокрема і тому, що влада повинна ухвалити низку важливих законів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", передає RegioNews. За його словами, Україна знаходиться в програмі Міжнародного валютного фонду, за якою вже отримала 2,1 млрд доларів. Всього в цій програмі три транші: 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз повинні вони були надати дату, коли буде виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана через деякі речі. Є ще декілька економічних законів, які повинні ми зробити. Така домовленість", - сказав глава держави. Такими причинами він вважає закон про Вищу раду правосуддя (ВРП), який, зі слів Зеленського, вже зареєстрований, як і законопроект про НАБУ. Глава держави запевнив, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2021 року, і на випадок проблем із його отриманням у держави є "план Б". Я впевнений в цьому. У нас в цілому немає такого питання "якщо ні". Якщо ні - у нас завжди є план Б, план В", - сказав президент. Нагадаємо, раніше місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого, завершила роботу без домовленості про перегляд програми stand by. В Україні з’явиться проект міських електричок "Сіті-експрес” - Зеленський.

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