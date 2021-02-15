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15 лютого 2021, 21:58 3

Україна не має наміру припиняти співпрацю з МВФ, - Устенко

15 лютого 2021, 21:58 3
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У Зеленського виключили розрив з Фондом
Фото з відкритих джерел
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Україна не збирається припиняти співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки транші МВФ закладені в Державний бюджет на 2021 рік.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

У базовому сценарії фінансування державного бюджету закладено те, що в країну заходять гроші від Міжнародного валютного фонду: три кредиту по 0,7 млрд доларів – 2,1 млрд розраховуємо отримати в цьому році, — заявив Устенко.

Як пояснив радник президента, якщо кредитів МВФ не буде, Україні доведеться виходити на ринки запозичень капіталу і позичати гроші під набагато більш високий відсоток, ніж 6,2%, які передбачає програма співробітництва з Фондом.

Але це не розглядається дійсно, тому що є абсолютно чітке розуміння і у Вашингтоні, у штаб-квартирі МВФ, і у нас в Києві, пов'язане з тим, що програма МВФ буде працювати... МВФ – це не тільки гроші, МВФ – це і можливість позитивного знаку, який дає можливість виходити на зовнішні ринки і позичати під відносно низький відсоток, — розповів він.

Устенко "досить чітко" зазначив, що співпраця з МВФ буде продовжена.

В цьому плані я не бачу якихось принципових ризиків для української економіки, — додав він.

Як повідомлялося раніше, місія МВФ завершила роботу в Україні: про перегляд програми stand by не домовилися. Там заявили, що дискусії будуть продовжуватися.

МВФ бюджет кредит финансы економіка

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