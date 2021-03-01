Ожидаем транш МВФ в этом году - советник Президента по экономическим вопросам

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается

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Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 миллиардов долларов – 2,1 миллиарда мы уже получили, – отметил Устенко.

Олег Устенко подчеркнул, что требования программы сотрудничества с МВФ совпадают с программой Президента Владимира Зеленского, что Глава государства неоднократно подчеркивал. Речь идет, в частности, о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

Так, для внесения изменений в украинское законодательство в части судебной системы Президент проводил много встреч, общался с украинскими и иностранными экспертами и убеждал депутатов Верховной Рады.

Программа происходит. Как только будут проголосованы в Верховной Раде соответствующие законодательные инициативы Президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ – мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа, – сказал советник Главы государства.

Олег Устенко подчеркнул, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. Также он добавил, что 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

Как сообщалось, Устенко и ранее заявлял, что Украина не намерена прекращать сотрудничество с МВФ. У Зеленского исключили разрыв с Фондом.

Также Зеленский объяснил, почему Украина не получила от МВФ транш в 700 млн долларов. Он уверяет, что наше государство получит транш от МВФ до конца 2021 года.