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01 марта 2021, 20:52 3

Укрзализныцю просят не отменять поезда до Черновцов через "красную" зону

01 марта 2021, 20:52 3
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Черновицкая ОГА не хочет допустить остановку железнодорожного сообщение с областью
Черновицкая ОГА не хочет допустить остановку железнодорожного сообщение с областью
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Черновицкая облгосадминистрация не хочет остановки железнодорожного сообщения с областью в связи с "красной зоной" карантина. Из-за этого чиновники обратились в "Укрзализныцю".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась к "Укрзализныце".

В режиме спецперевозок комиссия просит организовать движение поездов, которые курсируют из Черновцов в Киев, Львов, Одессу, - говорится в сообщении.

Это, по мнению областной комиссии по ТЭБ и ЧС, позволит не останавливать полностью сообщение с регионом из-за усиления ограничений.

Как сообщалось, с 1 марта Черновицкая область ужесточает карантин -"красная" зона. На территории области введут максимальные ограничения.

Сегодня в Черновцах предприниматели вышли на протест против "красной" зоны карантина. Они требуют разрешить работу рынков и магазинов с непродовольственными товарами.

карантин красная зона Укрзализныця Черновцы ОГА

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