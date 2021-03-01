Києву прогнозують потрапляння до "помаранчевої" зони карантину

Зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19

Зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19

Фото: flickr

У Києві існує ризик потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину. Однак коли це станеться, поки невідомо.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За його словами, зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19. При цьому в Києві виконуються всі необхідні заходи - у тому числі й ревізії закладів охорони здоров'я.

"Є ризик потрапляння до "помаранчевої" зони. Це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, через тиждень, або на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до "помаранчевої" зони. Для такого міста як Київ, мегаполісу - "помаранчева" зона це норма", - заявив Рубан.

Він додав, що зростання захворюваності буде спостерігатися в столиці протягом березня-квітня, після чого почнеться зниження числа випадків COVID.

Нагадаємо, 26 лютого МОЗ оновило список зон карантину - Київ потрапив до "жовтої" зони.