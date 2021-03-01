У Чернівцях підприємці вийшли на протест проти "червоної" зони карантину

Вони вимагають дозволити роботу ринків та магазинів з непродовольчими товарами

Вони вимагають дозволити роботу ринків та магазинів з непродовольчими товарами

Фото: ukrinform

У Чернівцях будівлю обласної державної адміністрації пікетують близько пів сотні місцевих підприємців, які виступають проти обмежень "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Вони вимагають винести на розгляд сесії облради питання звернення до Кабінету Міністрів з вимогою компенсувати збитки підприємцям, яких вони зазнали через запровадження карантинних обмежень з 1 березня.

Також підприємці обурені тим, що в області знову закривають на карантин продовольчі ринки і магазини без жодних компенсацій. На їхню думку, обмеження "червоної" зони є незаконними та порушують право на працю.

Своє звернення представники бізнесу направили до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка.

До протестувальників вийшов перший заступник очільника ОДА Богдан Ковалюк, який намагався заспокоїти людей. За його словами, обмеження встановлювала державна комісія через збільшення кількості інфікованих.

Він пообіцяв, що ОДА направить в уряд клопотання щодо компенсації бізщнесу, який зазнає збитків.

Нагадаємо, на Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. В області з 27 лютого закрили школи, заклади громадського харчування та розважальні центри.